Clariane: modernisation de la clinique SMR Le Mont Ventoux information fournie par Cercle Finance • 04/04/2025 à 14:25









(CercleFinance.com) - Clariane a annoncé hier que sa clinique SMR Le Mont Ventoux - Inicea, située à Carpentras, avait inauguré sa nouvelle extension et la modernisation de son hôpital de jour.



Fruit d'une collaboration étroite avec l'ARS et les élus locaux, les travaux ont été réalisés afin d'améliorer la qualité de prise en charge des patients atteints d'affections de l'appareil locomoteur.



Concrètement, les rénovations incluent trois nouveaux plateaux techniques pour la rééducation, la modernisation des chambres, l'agrandissement de la salle de restauration et la création d'un espace de balnéothérapie.



L'hôpital de jour a également été renforcé pour améliorer les parcours de soins, réduire les séjours en hospitalisation complète et limiter les ré-hospitalisations.







Valeurs associées CLARIANE 3,7320 EUR Euronext Paris -4,65%