Clariane: le support 1,61E a tenu, route des 1,86E ouverte

(CercleFinance.com) - Après un triple-test du support des 1,61E depuis le 16 avril, le titre s'envole de +15% vers 1,83E : la route des 1,86E (zénith du 3 avril) est ouverte et la résistance des 1,985E du 29 février pourrait être retracée dans la foulée.





Valeurs associées CLARIANE Euronext Paris +10.98%