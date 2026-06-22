Clariane lance une offre de €333 mlns d'obligations hybrides

Clariane SE CLARI.PA :
* OFFRE DE EUR 333 MLNS D'OBLIGATIONS HYBRIDES À DURÉE INDÉTERMINÉE SUBORDONNÉES DE DERNIER RANG EN VUE DU REFINANCEMENT DE SES ODIRNANE
* PRÉVOIT D'UTILISER LE PRODUIT AFIN DE REMBOURSER SES OBLIGATIONS À DURÉE INDÉTERMINÉE NON-SUBORDONNÉES NON-ASSORTIE DES SÛRETÉS ET CONVERTIBLES EN ACTIONS NOUVELLES ET/OU ÉCHANGEABLES EN ACTIONS EXISTANTES D'UN MONTANT NOMINAL TOTAL DE EUR 332,5 MLNS
* PRÉVOIT AUSSI D'UTILISER LE PRODUIT BRUT DE L'OFFRE POUR PAYER LES FRAIS ET DÉPENSES LIÉS AU REFINANCEMENT
* LE PRODUIT NON IMMÉDIATEMENT UTILISÉ RESTERA AU BILAN DE L'ÉMETTEUR JUSQU'À SON UTILISATION POUR LE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS ODIRNANE
Texte original nGNE8hxbTv Pour plus de détails, cliquez sur CLARI.PA
(Rédaction de Gdansk)
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