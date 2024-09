Clariane: Grégory Lovichi (ex-Le Duff) nommé directeur financier

(AOF) - Clariane annonce qu’à compter du 1er octobre 2024, Grégory Lovichi rejoint la société en tant que directeur financier groupe en remplacement de Philippe Garin. Le groupe de maisons de retraites précise que le nouveau directeur financier sera accompagné de Sandra Livinec, directrice financière adjointe en charge d’un pôle dédié au contrôle financier et comptable et à la consolidation du groupe, de Sarah Mingham, directrice financière adjointe en charge de la stratégie de financement et de la relation avec les grands actionnaires, et de Stéphane Bisseuil, directeur des relations investisseurs.

Grégory Lovichi était depuis 2019 directeur financier groupe du groupe agroalimentaire Le Duff. Il succède à Philippe Garin, qui occupait le poste depuis 2018.

Clariane annonce également la création d'une direction générale adjointe en charge de l'excellence opérationnelle et du pilotage de la performance du groupe, placée sous la responsabilité de Rémi Boyer. Il sera assisté par un directeur de la performance et de la transformation, fonction confiée à Sébastien Legrand. Guillaume Appéré, jusqu'ici chargé de mission auprès de la patronne Sophie Boissard, succède à Amandine Daviet comme secrétaire général du groupe.

