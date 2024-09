Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Clariane: directeur financier et secrétaire général nommés information fournie par Cercle Finance • 17/09/2024 à 07:08









(CercleFinance.com) - Le groupe de prise en charge de la dépendance Clariane annonce l'arrivée, à compter du 1er octobre, de Grégory Lovichi en tant que directeur financier groupe en remplacement de Philippe Garin, et membre de son comité de direction générale.



Il sera accompagné de Sandra Livinec, en charge du contrôle financier et comptable et de la consolidation, de Sarah Mingham, en charge de la stratégie de financement et de la relation avec les grands actionnaires, et de Stéphane Bisseuil, directeur des relations investisseurs.



Par ailleurs, Guillaume Appéré succède à Amandine Daviet comme secrétaire général. Outre la supervision de la direction juridique du groupe, il reprend la fonction de secrétaire du conseil d'administration et du comité de direction générale.





Valeurs associées CLARIANE 1,77 EUR Euronext Paris +3,21%