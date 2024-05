Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Clariane : décroche brutalement de -9% vers 3,17E information fournie par Cercle Finance • 13/05/2024 à 11:12









(CercleFinance.com) - Clariane avait rouvert sans direction, vers 3,495/3,500E mais le cours s'est mis à glisser rapidement, et brutalement (-9%), sans réel catalyseur, jusqu'à ce le titre s'enfonce vers 3,17E.

Il ne faut pas oublier que Clariane avait gagné près de +40% en intraday le 8 mai, comblant presque le 'gap' des 4,146 (touchant un plus haut depuis le 23/10/2023), avant de s'équilibrer vers 3,50E.

Clariane pourrait maintenant retrouver un soutien vers 2,80E (15% plus bas).





