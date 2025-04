Clariane: croissance organique proche de 5% information fournie par Cercle Finance • 25/04/2025 à 09:43









(CercleFinance.com) - Clariane affiche un chiffre d'affaires de près de 1,32 milliard d'euros au 31 mars 2025, en progression totale de 0,7% et croissance organique de 4,8%, ce qui correspond à une croissance de 5,5% à nombre de jours comparable.



'L'ensemble des activités et des régions contribue à la croissance du chiffre d'affaires, grâce, d'une part, à des volumes en progression, et, d'autre part, à des effets prix et 'case mix' favorables', affirme le groupe de prise en charge de la dépendance.



Clariane confirme ses objectifs 2025 d'une croissance organique de son CA d'environ 5%, d'une progression de son EBITDA, pre IFRS 16 et pro forma des cessions entre 6 et 9%, et d'un ratio de levier financier 'wholeco' inférieur à 5,5 fois.





Valeurs associées CLARIANE 3,6920 EUR Euronext Paris -2,22%