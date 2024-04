Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Clariane: croissance de plus de 7% du CA trimestriel information fournie par Cercle Finance • 26/04/2024 à 07:42









(CercleFinance.com) - Clariane annonce un chiffre d'affaires au 31 mars 2024 de 1,31 milliard d'euros, soit une croissance de 7,4% en base publiée et à périmètre et changes constants, progression due à la fois à la hausse des volumes et à un impact tarifaire positif, notamment en France.



Le groupe de prise en charge de la dépendance note que dans son activité maisons de retraite médicalisées, le taux d'occupation sur les trois premiers mois de l'année s'est amélioré de 1,9 point de pourcentage à 89,6%.



Pour 2024, Clariane s'attend à une poursuite de la croissance organique de son chiffre d'affaires à un niveau supérieur à 5%. Le niveau d'EBITDA hors IFRS 16 en base pro forma des cessions attendues, devrait rester stable en montant.





