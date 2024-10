Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Clariane: croissance de plus de 5% du CA à neuf mois information fournie par Cercle Finance • 24/10/2024 à 11:20









(CercleFinance.com) - Clariane affiche un chiffre d'affaires de 3,93 milliards d'euros au 30 septembre 2024, soit une croissance de 5,4% en base publiée et de 6,3% en base organique, grâce à la hausse des volumes à hauteur de +2,3% et un impact tarifaire positif à hauteur de +4%.



'L'ensemble des activités et des régions est en croissance, avec notamment un taux d'occupation moyen des maisons de retraites sur les neuf premiers mois de l'année qui s'établit à 90,2% contre 88,3% sur la même période en 2023', souligne-t-il.



Le groupe de prise en charge de la dépendance met aussi en avant la progression de son plan de cessions, sécurisé à hauteur de 48% au 30 septembre, contre 40% au 30 juin sur l'objectif total d'un milliard d'euros d'ici fin 2025.



Clariane confirme ses objectifs pour l'ensemble de l'année 2024, à savoir un chiffre d'affaires en croissance de plus de 5% en base organique et un EBITDA, pré IFRS 16 et proforma des cessions, au moins stable en montant.





