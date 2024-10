Clariane confirme ses objectifs 2024 après avoir progressé de 6,3% à fin septembre

(AOF) - Clariane (+2,05% à 1,64 euro) affiche un chiffre d’affaires au 30 septembre progression de 6,3% en base organique à 3,93 milliards. Le groupe de maisons de retraite souligne que l’ensemble des activités et des régions est en croissance, avec notamment un taux d’occupation moyen des maisons de retraite de 90,2% sur les 9 premiers mois de l’année contre 88,3% sur la même période en 2023. Clariane confirme ses objectifs 2024, à savoir un chiffre d’affaires en croissance de plus de 5% en base organique et un Ebitda proforma des cessions, "au moins stable en montant".

Le groupe souligne que la progression de son activité sera "supportée par la progression régulière des volumes d'activité et la poursuite du réajustement des tarifs".

