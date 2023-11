Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Clariane : chute de -8% vers un nouveau + bas absolu à 2,58E information fournie par Cercle Finance • 21/11/2023 à 11:36









(CercleFinance.com) - Clariane chute de -8% vers 2,58, pulvérisant le support potentiel des 2,80/2,85E (report d'amplitude à la baisse).

Cela fait longtemps que tous les supports historiques ont été pulvérisés et c'est à se demander si Clariane ne se dirige pas vers une division par 20 de son cours par rapport au zénith des 41E du 17/02/2020, soit 2,05/2,10E









