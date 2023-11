Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Clariane: chute de -13% après son plan de 1,5 MdE information fournie par Cercle Finance • 14/11/2023 à 16:11









(CercleFinance.com) - Le titre chute d'environ 13% après l'annonce d'un plan de 1,5 MdE pour restaurer son accès au financement (' nettement dégradé ' depuis fin octobre selon AlphaValue), avec pour objectif de réduire son ratio de levier à 3,8x d'ici 2023 et <3,0x d'ici 2025.



Suite à cette annonce, AlphaValue confirme son conseil à l'achat avec un objectif de cours de 5,86 E.



Une augmentation de capital de 300 ME devrait être lancée à partir de 2024, avec un engagement de Crédit Agricole Assurances à hauteur de 200 ME. La capitalisation boursière actuelle de la société est de 367 millions d'euros souligne le bureau d'analyses.



' D'autres mesures incluent une ligne de crédit de 200 ME sécurisée, un pacte immobilier de 230 ME (dont 140 ME en négociations exclusives avec Crédit Agricole Assurances) et environ 1 MdE de cessions d'actifs prévues à partir de 2024 '. Crédit Agricole Assurances restera le premier actionnaire après récapitulation.



' L'entrée du Crédit Agricole Assurances ne ferait que la rendre plus ' à mission ', même si Clariane est devenue une entreprise ' à mission '. Cela aurait un impact positif sur le sujet ESG mais pourrait peser sur la rentabilité à court et moyen terme de Clariane ' rajoute AlphaValue.





