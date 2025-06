Clariane: cession du réseau Petits-fils à Crédit Agricole information fournie par Cercle Finance • 12/06/2025 à 09:35









(CercleFinance.com) - Clariane annonce la signature d’un accord portant sur la cession de son réseau Petits-fils à Crédit Agricole Santé & Territoires, pour une valeur brute de cession de 345 millions d’euros, transaction qui devrait être finalisée au troisième trimestre 2025. Cette cession vient parachever, six mois avant le terme fixé, la réalisation du plan de renforcement de sa structure financière annoncé en novembre 2023, qui comportait un programme de cession d’actifs pour un montant brut d’un milliard d’euros. Acquis par Clariane en novembre 2018, Petits-fils opère un réseau de 292 agences en franchise, qui ont accompagné en 2024 près de 39.000 personnes. La contribution au chiffre d’affaires de Clariane s’est élevée à 56 millions d’euros l’année passée. Clariane et Crédit Agricole Santé & Territoires envisagent en outre une convention nationale de partenariat pour contribuer à faciliter l’accès des aidants et des personnes fragiles à des solutions d’accompagnement et de soins adaptées, au plus près de leur lieu de vie.

Valeurs associées CLARIANE 4,6800 EUR Euronext Paris +16,82%