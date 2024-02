Clariane bondit après des résultats positifs en 2023 et la cession de ses activités britanniques

(AOF) - Clariane (+14,46% à 2,12 euros) caracole en tête du SBF 120 ce jeudi. Les investisseurs sont rassurés par les résultats 2023 et ils apprécient la première étape du programme de cessions du groupe, dont la dette est trop élevée. Clariane a cédé ses activités de maisons de retraite au Royaume-Uni au fond britannique d'investissement spécialisé, Elevation Healthcare Properties pour une valeur brute de 207 millions de livres sterling, soit environ 243 millions d'euros.

L'intégralité du produit net de cette vente, après remboursement de la dette immobilière portée au Royaume-Uni de 38 millions de livres et des 90 millions d'euros d'obligations remboursables en actions souscrites par Predica et adossées à ces actifs immobiliers, servira au remboursement d'environ 100 millions d'euros de l'encours de la dette du groupe.

En novembre, Clariane avait dévoilé un plan de renforcement de sa structure financière, comprenant un projet d'augmentation de capital de 300 millions d'euros, mais aussi un programme de cessions d'actifs d'environ 1 milliard d'euros.

Ces mesures doivent permettre à la société d'atteindre un ratio de levier financier sensiblement inférieur à 3, à horizon 2025. Le ratio de levier étant supérieur à 3,5 au 31 décembre - il s'est élevé à 3,8 - le groupe ne versera pas de dividende au titre de l'exercice 2023.

Au niveau des résultats, Clariane a bénéficié d'un chiffre d'affaires en croissance organique de 8,4% à 5,04 milliards d'euros. L'Ebitda ajusté a progressé de 3,3% à 1,13 milliard d'euros.

Les dépréciations ont pesé sur les résultats en 2023. Le résultat net des activités poursuivies, hors IFRS 16, hors dépréciations d'actifs, est positif de 2 millions d'euros, alors qu'il est négatif de 49 millions d'euros avec les dépréciations.

Les perspectives sont également positives. En 2024, Clariane s'attend à une poursuite de la croissance organique de son chiffre d'affaires "à un niveau supérieur à 5%", soutenue par la progression régulière des volumes d'activité et la poursuite du réajustement des tarifs. La croissance organique (5%) est supérieure aux attentes de Jefferies (4,5%) qui reste à Conserver avec un objectif de cours de 7,20 euros.

Compte tenu de l'absence de contribution attendue des activités de développement immobilier en 2024, le niveau d'Ebitda ajusté en base pro forma des cessions attendues, "devrait rester stable en montant".

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Numéro 1 européen de l’accueil, soins et aide à domicile pour les personnes âgées et fragiles, avec plus de 1 000 établissements dans 7 pays européens, créé en 2003 ;

- Chiffre d'affaires de 4,5 Mds€ réalisé par 3 métiers : les soins de longue durée pour 65 %, la santé pour 24 % et les cliniques de soins de suite et l’aide à domicile ;

- Revenus tirés de la France pour 49 % (numéro 1), de l’Allemagne pour 27 % (numéro 1), d'Italie pour 12 % (numéro 1) et de la Belgique pour 14 % (numéro 1) ;

- Modèle d'affaires multi-local et partenarial, avec une offre de soins diversifiée dans 600 bassins de vie en Europe et, parallèlement, la volonté d’être promoteur-gestionnaire immobilier (Propco), avec un taux de 24 % de détention d’immobilier, d’une valeur de 3,3 Mds€ ;

- Capital contrôlé par les mutuelles (Prédica avec 24,80 %, Malakoff Humanis avec 7,60 %, PSP avec 6.40 %, Jean-Pierre Duprieu présidant le conseil de 12 administrateurs et Sophie Boissard étant directrice générale ;

- Bilan un peu tendu à fin juin: levier de la dette à 4,1, ratio LTV à 58 % à fin juin mais 900 M€ de liquidités et un patrimoine immobilier évalué à 3,2 Mds€.

Enjeux

- Stratégie 2024 :

- croissance annuelle de 10 % du chiffre d’affaires hors acquisitions,

- montée en puissance de l’activité santé (objectif de 30 % des revenus),

- ouverture de 3 000 lits par an,

- d’ici 2023, montée de la valeur du patrimoine immobilier à 4 Mds€ ;

- Stratégie d'innovation portée par l'agence digitale interne « Korian Solutions » :

- industrialisation des bâtiments avec le système BIM ;

- au service des résidents : équipements multifonctions, robotiques ou virtuels conçus par des start-ups, partenariats avec universités ou CEA, laboratoire d'innovation... ;

- Stratégie environnementale 2019-2023 :

- réduction de 40 % des émissions de CO2 d’ici 2030 (vs 2018),),

- réduction de 5 % des déchets,

- emprunts intégrant les critères ESG ;

- Poursuite de la rationalisation et amélioration des maisons de retraite, soins et santé ;

- Au sein de la division Inicea :

- santé : livraison de 13 projets dans l’activité ambulatoire, intégration de l’espagnol Grupo 5 (santé mentale) et progression de 20 % du nombre de patients,

- ambulatoire et maintien à domicile : 1875 lits en exploitation pour le réseau Ages&Vie en France avec 1 875 lits en exploitation, doublement du nombre de personnes accompagnées en soins à domicile et 253 agences pour le réseau Petits-fils en France,

- dépendance ; croissance du réseau via le parternariat avec la Banque des territoire ;

- Renforcement de 120 M€ des fonds propres via la monétisation du patrimoine immobili120 : entrée d’investisseurs (Covéa, Crédit Agricole Assurances et Malakoff Humanis) dans un véhicule immobilier détenant 46 actifs européens, valorisés 500 M€.

Défis

- Poursuite de la remontée du taux d’occupation ;

- Pipeline de 11 000 lits neufs d’ici 2026, portant à plus de 103 000 le nombre de lits ;

- Impact négatif de l’inflation énergétique, alimentaire et salariale sur la marge opérationnelle ;

- Après un gain de 7% des revenus et un léger repli de la marge opérationnelle, objectif 2023 de revenus en hausse de 5 %, d’une marge opérationnelle stable et d’un levier de la dette à 3,5 ;

- Option de paiement du dividende en actions retenue à hauteur de 0,30 % du capital.

En savoir plus sur le secteur Pharmacie

L'oncologie, priorité des géants pharmaceutiques

La déconvenue boursière de Sanofi enregistrée fin octobre 2023 souligne le nouveau cap pour le groupe, qui a dorénavant fixé l'oncologie comme priorité numéro 1. Les efforts sur ce segment, où les thérapies avancent le plus vite, impliquent notamment des investissements en R&D qui pèsent sur la rentabilité. Sanofi a donc annoncé une baisse de son bénéfice par action en 2024 et l'abandon de son objectif d'une marge opérationnelle de 32 % en 2025. Merck vient, lui, de dévoiler une nouvelle alliance. Il va verser jusqu'à 22 milliards de dollars au groupe japonais Daiichi Sankyo dans le cadre d'un partenariat sur des traitements expérimentaux contre le cancer. Si certains experts estiment que les États-Unis représentent près de la moitié des dépenses mondiales d'oncologie (médicaments et traitements), soient 196 milliards de dollars en 2022, les dépenses chinoises dans ce domaine ont plus que doublé en cinq ans, passant de 5 à 11,8 milliards de dollars.