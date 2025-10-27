 Aller au contenu principal
Clariane abaisse son objectif annuel d'Ebitda, CA +5,1% au T3
information fournie par Reuters 27/10/2025 à 18:36

Clariane CLARI.PA (ex-Korian) a révisé à la baisse son objectif annuel d'Ebitda, lundi, tout en faisant état d'une hausse organique de 5,1% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, à 1,32 milliard d'euros.

L’Ebitda pré IFRS 16 et proforma des cessions sur l’ensemble de l’exercice est attendu en progression, "bien qu’à un niveau inférieur à la fourchette initiale de +6% à +9%", selon un communiqué.

Clariane a par ailleurs confirmé son objectif annuel de croissance organique du chiffre d’affaires d’environ +5%.

(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)

