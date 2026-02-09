CLARANOVA : Transfert effectif des titres Claranova sur Euronext Growth Paris le 11 février 2026

Claranova annonce que le transfert de la cotation de ses actions sur le marché réglementé Euronext Paris (Compartiment C) vers le système multilatéral de négociation Euronext Growth Paris sera effectif le 11 février 2026.



Claranova pourra ainsi optimiser les coûts liés à sa cotation, tout en bénéficiant de l’attrait d’Euronext Growth, marché de négociation de titres, ouvert aux investisseurs professionnels et particuliers, avec près de 600 sociétés cotées dont de nombreuses entreprises technologiques.



Ce transfert, mis en oeuvre par le Conseil d’administration en date du 10 décembre 2025 suivant autorisation de l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Claranova du même jour, va permettre à Claranova, d’une part, de voir ses titres admis aux négociations sur un marché aligné avec sa taille et son profil boursier actuels et d’autre part, d’alléger les obligations et contraintes auxquelles elle doit actuellement se conformer.



La demande d’admission des actions Claranova sur le marché Euronext Growth Paris a été approuvée par le Comité des admissions d’Euronext le 5 février 2026.

Les actions ordinaires émises par Claranova seront radiées du marché réglementé d’Euronext Paris et admises sur Euronext Growth Paris le 11 février 2026.