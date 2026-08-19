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Claranova signe un partenariat stratégique
information fournie par Zonebourse 19/08/2026 à 18:17
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Avanquest, filiale d'édition de logiciels de Claranova, a franchi une étape dans l'expansion de ses activités B2B aux Etats-Unis. Elle a conclu un accord de distribution stratégique avec Vertosoft, l'un des principaux distributeurs de solutions technologiques auprès des administrations américaines.

Grâce à ce partenariat, les solutions de gestion documentaire (PDF), d'automatisation et d'intelligence artificielle d'Avanquest obtiennent un accès immédiat à plus de 90 000 organismes publics américains du secteur SLED (State, Local & Education, Etats, collectivités locales et établissements d'enseignement).

Cette alliance s'inscrit directement dans la feuille de route stratégique du groupe, qui fait du développement de l'activité B2B d'Avanquest un axe prioritaire pour générer des revenus récurrents à haute marge.

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