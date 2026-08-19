CLARANOVA : Signature d’un accord de distribution stratégique avec Vertosoft

Claranova (Euronext Growth Paris : FR0013426004 – ALCLA) franchit une nouvelle étape dans le développement de son activité aux États-Unis avec la signature, par sa division Avanquest, d’un accord de distribution avec Vertosoft. Ce partenariat permet au Groupe d’accéder au portefeuille de contrats gouvernementaux de l’un des principaux distributeurs de solutions technologiques auprès du secteur public américain. Cet accord sera mis à l'honneur lors du NIGP Forum 2026(**), du 23 au 26 août à Columbus (Ohio).

Le contrat ouvre à Avanquest un accès immédiat à plus de 90 000 organismes publics américains du secteur SLED(***) (State, Local & Education), pour les solutions PDF au sein du portefeuille de Vertosoft. Il illustre la dynamique offensive de Claranova pour accélérer l'activité B2B d'Avanquest, en multipliant les canaux de distribution générateurs de revenus récurrents. Cette sélection illustre également la capacité des solutions d'intelligence artificielle et d'automatisation développées par les équipes d’Avanquest à répondre aux exigences d'un acteur de référence du secteur public américain.





Avanquest franchit une étape clé sur le marché américain du secteur public



Le référencement d’Avanquest auprès d’OMNIA Partners et de Sourcewell lui ouvre un accès direct au marché SLED américain, qui regroupe les administrations, les collectivités locales et les établissements d’enseignement.