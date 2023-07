Claranova : sa filiale Avanquest en discussion exclusive avec la société américaine Encore Software

(AOF) - Claranova a fait savoir que sa filiale Avanquest est entrée en discussion exclusive avec la société américaine Encore Software pour la cession de ses activités dédiées au « Home design », devenues non stratégiques (Non core), et comprenant les actifs du logiciel « Architect 3D ». Encore Software est un partenaire technologique d'Avanquest depuis de nombreuses années, spécialisé dans le développement, la vente et la distribution de logiciels.

Il dispose notamment dans ses références du logiciel " 3D Home Architect ", produit similaire au logiciel d'Avanquest. Ce rachat porte sur l'ensemble des actifs de la catégorie " Home Design " d'Avanquest et plus particulièrement sur ceux reliés au logiciel " Architect 3D " (code, base clientèle, noms de domaines, sites web, éléments graphiques, …).

Encore Software, qui souhaite poursuivre les activités rachetées, pourrait également reprendre, pour partie, les effectifs d'Avanquest travaillant sur cette activité.

a finalisation de cette cession devrait avoir lieu d'ici la fin du mois de juillet 2023, sous réserve de la levée de l'ensemble des conditions suspensives.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Editeurs de logiciels

Les acteurs européens du cloud portent plainte contre Microsoft

Ces groupes ont bénéficié d'un bond de leur activité de 167% sur les cinq dernières années. Néanmoins leur part dans le cloud européen est tombée de 27% à 13% sur la période. Celle d'Amazon, Microsoft et Google a, elle, bondi de 46% à 72%, selon le cabinet Synergy Research. Le leader européen, SAP, ne se situe qu'à la septième place avec seulement 2% du marché.

Les acteurs européens reprochent à Microsoft, numéro un mondial du cloud, de profiter de sa position d'éditeur de logiciels et de fournisseur de services cloud pour contraindre les clients de ses logiciels à passer à ses services s'ils veulent migrer vers le cloud. En dépit de récentes annonces de Microsoft pour calmer le jeu, les acteurs européens proposent de tester sa conformité aux dix principes d'une licence logicielle équitable établis par le Cigref, l'association française des principaux clients du numérique.