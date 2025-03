Claranova : Résultats du 1er semestre 2024-2025 - Amélioration continue de la rentabilité

• Chiffre d’affaires semestriel 2024-2025 maintenu autour des 300 M€

• ROC normalisé de 34 M€ (+ 23% à taux constants après une croissance de 67% l’an dernier) et marge opérationnelle de 11,4%

• Forte progression du Résultat net à 9,6 M€

• Génération de trésorerie opérationnelle de 69 M€ pour une capacité d’autofinancement de 33 M€

• Vers une transformation stratégique en « pure player » de l’édition de logiciels et une accélération du désendettement





Paris, France - le 27 mars 2025, 18h15. Claranova a réalisé sur le 1er semestre 2024-2025 (juillet - décembre 2024) un chiffre d’affaires solide de 294 M€ qui est resté stable par rapport à l’année dernière à périmètre et taux de change constants (-1% à taux de change réels) malgré un calendrier promotionnel plus contraint. En effet, Thanksgiving et Noël étaient, cette année, exceptionnellement proches, réduisant de 5 jours le temps de vente des produits phares du Groupe sur cette période (cartes de vœux, cartes cadeaux, cadeaux personnalisés,…) et entraînant, par la même occasion, une pression logistique importante sur les livraisons de produits personnalisés pour Noël.



Le savoir-faire et l’expertise des équipes de Claranova ont permis de faire face à ces défis tout en poursuivant l’amélioration de la rentabilité sur ses deux divisions. Ainsi, le Groupe voit l’ensemble de ses résultats semestriels s’apprécier très nettement par rapport à l’an passé.

Le ROC normalisé enregistre, comme annoncé,



...