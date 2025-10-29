CLARANOVA : Résultats 2024-2025 - Désendettement massif et Résultat net largement bénéficiaire

Résultats 2024-2025



• Désendettement massif de plus de 100 M€

• Résultat net largement bénéficiaire à 73 M€

• Retour à des capitaux propres consolidés positifs de 40 M€

• ROC normalisé de 24 M€ stable à périmètre comparable

• Une marge opérationnelle désormais à 20,4%

• Transformation en « pure player » de l’édition de logiciels SaaS finalisée



L’exercice 2024-2025 (juillet 2024 - juin 2025) acte le virage stratégique de Claranova en tant qu’éditeur de logiciels propriétaires en mode SaaS (ventes par abonnement) avec la finalisation de la vente de PlanetArt , sa filiale dédiée à l’e-commerce d’objets personnalisés. Cette cession ainsi que la mise en vente de sa division IoT (myDevices) marquent un tournant décisif pour le Groupe qui est désormais focalisé sur ses activités logiciels qui offrent une meilleure rentabilité et de solides perspectives de croissance.