Claranova maintient une trajectoire de croissance forte et équilibrée sur le premier semestre de l'exercice 2020-2021 (juillet 2020 - décembre 2020) avec un chiffre d'affaires de 278 M€ (+25% à taux de change constants) et une nette amélioration de sa profitabilité. Le ROC normalisé, principal indicateur de suivi de la performance opérationnelle des activités, a plus que doublé sur le semestre (+107%) comme cela avait été anticipé lors de l'annonce du chiffre d'affaires semestriel le 10 février dernier. Il ressort à 23 M€ , soit une marge opérationnelle de 8,3% contre 4,8% sur le 1er semestre de l'exercice précèdent.



Cette hausse importante du ROC normalisé, constatée dans chacune des trois divisions de Claranova, témoigne :

o du potentiel de profitabilité des activités d'e-commerce personnalisé (PlanetArt) dans un contexte d'investissements marketing limité ;

o de la réussite de la transition du modèle économique des activités d'édition de logiciels (Avanquest) vers la vente de produits propriétaires par abonnement (SaaS ), à plus forte marge ;

o de la réduction importante des pertes opérationnelles des activités IoT (myDevices).

...