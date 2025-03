Claranova: résultat net semestriel multiplié par quatre information fournie par Cercle Finance • 28/03/2025 à 09:20









(CercleFinance.com) - Claranova dévoile un résultat net multiplié par quatre sur son premier semestre 2024-25, à 9,6 millions d'euros, ainsi qu'un résultat opérationnel courant (ROC) normalisé en hausse de 22% à 34 millions, soit une marge accrue de 2,1 points à 11,4%.



La maison-mère de PlanetArt et d'Avanquest a vu son chiffre d'affaires se tasser de 1% de 294 millions d'euros en données brutes, mais rester stable à périmètre et taux de change constants 'malgré un calendrier promotionnel plus contraint'.



Claranova précise être entré en discussion en vue d'une cession potentielle de PlanetArt, une cession qui lui permettrait de se concentrer sur son activité la plus rentable et de devenir un acteur 100% dédié à l'édition de logiciels.



Le groupe s'engagerait ainsi sur une nouvelle trajectoire de croissance rentable et accélérerait son désendettement grâce à cette cession. En cas de concrétisation, il présentera un nouveau plan stratégique pour les prochaines années.





Valeurs associées CLARANOVA 2,3800 EUR Euronext Paris -6,48%