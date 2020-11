Claranova : Report de l'Assemblée Générale au 17 décembre 2020

En l'absence de prolongation par le Gouvernement de l'ordonnance encadrant les conditions de tenue d'Assemblée Générale à huis clos en période d'état d'urgence sanitaire , le groupe Claranova se voit contraint dans le vide juridique actuel encadrant l'organisation des Assemblées Générales d'ajourner et reporter au 17 décembre 2020 son Assemblée Générale Mixte, initialement prévue le 1er décembre 2020 afin que celle-ci puisse se tenir dans les meilleures conditions.



Un nouvel avis de convocation de l'Assemblée Générale Mixte paraîtra au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO).



Conformément aux dispositions des articles R. 225-77 et R. 225-79 du Code de commerce, les formulaires de vote par correspondance adressés à la Société et les mandats donnés pour l'Assemblée Générale Mixte prévue initialement le 1er décembre 2020 restent valables dès lors que l'inscription comptable des titres est maintenue.



Nous rappelons que les actionnaires ont été informés de l'ordre du jour et du texte des résolutions de l'Assemblée Générale Mixte, initialement prévue le 1er décembre 2020, dans l'avis de réunion paru au BALO n°129 du 26 octobre 2020, et dans l'avis de convocation paru au BALO n°138 du 16 novembre 2020. Il est également précisé que l'ordre du jour demeure inchangé.