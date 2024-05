Claranova publie un Chiffre d’affaires 9 mois 2023-2024 de 395 M€

• Progression des revenus de 2% au 3ème trimestre 2023-2024

• Poursuite de la croissance chez Avanquest (+8%) et myDevices (+18%)

• Maintien de l’objectif de marge opérationnelle autour de 10% sur l’exercice 2023-2024



Eric Gareau, Directeur Général de Claranova a déclaré : « Claranova poursuit son redressement, avec un chiffre d’affaires en progression de +2% au troisième trimestre. Cette dynamique de croissance est tirée à la fois par une performance robuste d’Avanquest et de myDevices, tandis que PlanetArt continue d’améliorer l’efficacité de ses investissements marketing. Les efforts portés sur la profitabilité nous permettent de maintenir notre objectif d’une rentabilité opérationnelle autour des 10% pour l'exercice 2023-2024. Claranova entre désormais dans une nouvelle ère. Avec une gouvernance et un management renouvelés, ainsi qu’un rééchelonnement de la maturité de sa dette, Claranova est bien positionné pour saisir les opportunités de croissance rentable et créer de la valeur pour ses actionnaires. Ces priorités seront au cœur du nouveau plan stratégique que nous dévoilerons dans les prochains mois. »



...