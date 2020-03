Claranova présent à la conférence SunTrust Robinson Humphrey Technology, Internet & Services à New York les 10 et 11 mars

Paris, France - le 4 mars 2020. Le groupe Claranova annonce son invitation à la conférence SunTrust Robinson Humphrey Technology, Internet & Services qui se tiendra à New York les 10 et 11 mars.



La conférence SunTrust Robinson Humphrey sur la technologie, Internet et les services est un événement majeur pour les investisseurs américains et internationaux avec un large éventail de sociétés sélectionnées dans les domaines du Software, de l'Internet, Infrastructure Internet, médias numériques, paiements et services et technologies de la santé. Environ 250 invités d'entreprise et investisseurs sont attendus à la conférence.



SunTrust Robinson Humphrey est une banque d'investissement et une maison de recherche de premier plan aux États-Unis, couvrant plus de 700 entreprises dans tous les principaux secteurs, y compris TMT.