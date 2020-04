Claranova : Poursuite de la trajectoire de forte croissance profitable sur le 1er semestre 2019-2020 Communiqué

o Épidémie de Covid-19 : activités du groupe Claranova préservées

o Progression de + 91% des flux de trésorerie d'exploitation à 37 M€

o Chiffre d'affaires en hausse de + 68%, à 234,3 M€ dont + 19% en organique

o Résultat Net de 1,5 M€ malgré une hausse des investissements marketing

o Capacité d'investissement intacte : trésorerie de 91,4 M€ en augmentation de 21%



« Sur ce 1er semestre 2019-2020, notre Groupe allie une nouvelle fois forte croissance et profitabilité. Comme annoncé, nous avons accéléré les investissements sur nos trois pôles d'activité, leviers d'amélioration de notre rentabilité future, et réussi à maintenir un ROC normalisé à plus de 11 millions d'euros tout en confirmant notre profitabilité nette. Notre situation financière s'est également renforcée sur la période avec une trésorerie de 91 millions d'euros et un endettement net négatif malgré la récente acquisition de Personal Creations®.

...