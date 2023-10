Claranova : PlanetArt lance l'application mobile Photo Calendars™, pour transformer les souvenirs en trésors intemporels

PlanetArt®, la filiale de Claranova spécialisée dans l’e-commerce d’objets personnalisés, annonce le lancement ce jour de sa nouvelle application mobile PhotoCalendars™. Faisant partie de la famille Gifts.com, ce nouveau service offre un moyen simple et créatif de réaliser de superbes calendriers personnalisés qui prennent vie avec les plus chers moments des clients.



L'application mobile PhotoCalendars™ est disponible sur l'App Store d'Apple et sur Google Play. Elle est la première application mobile de PlanetArt à être lancée simultanément pour tous les clients dans le monde entier.



Avec PhotoCalendars™, les utilisateurs peuvent transformer leurs meilleurs souvenirs en de superbes cadeaux personnalisés. L'application offre une interface intuitive qui guide les utilisateurs à travers le processus créatif, leur permettant de sélectionner des photos non seulement à partir de la bibliothèque de photos de leur téléphone, mais aussi à partir d'autres sources de stockage de photos S'ils le souhaitent, les utilisateurs peuvent choisir un thème spécifique pour leur calendrier, y compris des calendriers sous licence à l'effigie de Snoopy, de Garfield, de Bob l'éponge et bien d'autres encore.

