Claranova passe sur Euronext Growth le 11 février
09/02/2026

La société de logiciels Claranova annonce que le transfert de la cotation de ses actions sur le marché réglementé Euronext Paris (Compartiment C) vers le système multilatéral de négociation Euronext Growth Paris sera effectif le 11 février.

Ce transfert va lui permettre, d'une part, de voir ses titres admis aux négociations sur un marché aligné avec sa taille et son profil boursier actuels et d'autre part, d'alléger les obligations et contraintes auxquelles elle doit actuellement se conformer.

La demande d'admission des actions Claranova sur le marché Euronext Growth Paris a été approuvée par le Comité des admissions d'Euronext le 5 février. Elles seront donc radiées du marché réglementé d'Euronext Paris le 11 février.

