Claranova passe sur Euronext Growth le 11 février
information fournie par Zonebourse 09/02/2026 à 09:05
Ce transfert va lui permettre, d'une part, de voir ses titres admis aux négociations sur un marché aligné avec sa taille et son profil boursier actuels et d'autre part, d'alléger les obligations et contraintes auxquelles elle doit actuellement se conformer.
La demande d'admission des actions Claranova sur le marché Euronext Growth Paris a été approuvée par le Comité des admissions d'Euronext le 5 février. Elles seront donc radiées du marché réglementé d'Euronext Paris le 11 février.
Valeurs associées
|1,1380 EUR
|Euronext Paris
|-0,18%
