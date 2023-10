Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Claranova: nouvelle offre d'édition de photos d'InPixio information fournie par Cercle Finance • 06/10/2023 à 11:48









(CercleFinance.com) - Claranova annonce qu'InPixio, la marque de logiciels photo de sa division Avanquest, lance son offre de service en ligne sur son site internet, ainsi qu'une nouvelle application mobile baptisée 'InPixio Photo Studio AI'.



'Cette offre permet à chacun de détourer gratuitement une image en effectuant simplement un glisser-déposer de ses photos, de supprimer des objets indésirables ou même de changer complètement l'arrière-plan d'une photo en quelques secondes', explique la société.



L'application, disponible en version d'essai et par abonnement via l'App Store d'Apple, offre la possibilité de modifier ses photos grâce à ses algorithmes d'IA, mais aussi de redimensionner facilement des images pour les partager sur les réseaux sociaux.





Valeurs associées CLARANOVA Euronext Paris +2.51%