Claranova : nouveau financement sous forme de prêt d’un montant de 108 millions d’euros

(AOF) - Claranova a signé, le lundi 1er avril 2024, un nouveau financement sous forme de prêt d’un montant de 108 millions d’euros, souscrit auprès de Cheyne Capital Management et Heights Capital Management. Ce nouveau financement lui permet de refinancer la totalité de des OCEANEs, de renforcer son bilan et d’allonger la maturité de son endettement de quatre ans. Le nouveau financement est souscrit par la filiale du groupe, Claranova Development SARL, et bénéficie d’une maturité de 4 ans avec un remboursement in fine au 4 avril 2028.

Les intérêts sont payables trimestriellement au taux de 6,5% par an auquel s'ajoute le taux de référence Euribor 3 mois.

Par ailleurs, ce financement comprend une capitalisation trimestrielle d'intérêts complémentaires, remboursables in fine à l'échéance du prêt, au taux de 3,75% par an. Avec, à la main de Claranova, la possibilité, à chaque échéance, de payer en numéraire ces intérêts au taux de 3,25% par an.

Outre le refinancement de la dette OCEANE, Claranova affectera le produit net de ce nouveau financement au prépaiement de la partie in fine (Tranche B) de la dette existante du pool bancaire SaarLB, ainsi qu'au paiement des coûts liés à la transaction.

Avant l'opération, la dette existante du pool bancaire SaarLB, classée dans les emprunts s'élève à 17,5 millions pour une maturité au 1er juillet 2028. Elle est composée d'une tranche A pour 12,5 millions amortissable et d'une tranche B de 5 millions remboursable in fine.

Le groupe procèdera au remboursement de la tranche B pour sa totalité et également au refinancement de la partie amortissable de la dette bancaire du Pool SaarLB pour un montant de 12,5 millions d'euros. Cette dette sera refinancée au niveau de Claranova Development SARL, sur une durée de 4,5 ans à échéance du 1er juillet 2028, au taux d'Euribor 6 mois plus 3,50% de marge.

Les liquidités restantes seront utilisées pour les besoins courants de Claranova.

Ces deux refinancements incluent des cas d'exigibilité anticipée usuels, pouvant entrainer, en cas de non-respect, une exigibilité anticipée des prêts.

Parmi ces cas d'exigibilité anticipée, la société s'engage à respecter une série de ratios financiers testés trimestriellement comprenant un ratio de dette nette (évolutif avec un ratio de 3,6 au 30 juin 2024, 3,5 au 30 septembre 2024, 2,5 du 31 décembre 24 au 30 septembre 25 et de 2,25 jusqu'à l'échéance du prêt), un ratio de couverture des intérêts financiers (supérieur à 2) et un niveau minimum de trésorerie de 10 millions d'euros.

Le non-respect des covenants financiers entrainerait la survenance d'un cas d'exigibilité anticipée et, le cas échéant, une exigibilité anticipée des prêts.

Enfin, la ociété confirme son engagement de rembourser au moyen de sa trésorerie les échéances à venir dont notamment le remboursement des porteurs de l'Euro PP au cours de l'exercice 2023-2024.

