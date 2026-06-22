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Claranova nomme Antonio Adornato directeur financier par intérim
information fournie par Zonebourse 22/06/2026 à 08:16

Claranova a annoncé la nomination d'Antonio Adornato au poste de directeur financier par intérim avec effet immédiat, en remplacement de Xavier Rojo, qui a quitté ses fonctions.

Diplômé des universités Concordia et McGill, Antonio Adornato occupait depuis 2020 le poste de vice-président Finance & Administration d'Avanquest. Entré au sein de la filiale en 2009, il a exercé plusieurs responsabilités dans les équipes financières et contribué à son développement au cours des dernières années.

Le groupe précise qu'un processus de recrutement est actuellement en cours afin de désigner un directeur financier permanent.

Par ailleurs, Claranova indique poursuivre ses démarches en vue du refinancement de sa dette et continuer à étudier différentes options à cette fin.

La société publiera le 29 juillet son chiffre d'affaires annuel 2025-2026.

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