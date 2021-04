Claranova : Nomination de M. Chahram Becharat au conseil d'administration

Claranova SE (ISIN : FR0013426004) annonce ce jour la nomination de M. Chahram Becharat en tant que membre du Conseil d'administration de Claranova. Cette nomination s'inscrit dans le cadre du renforcement de la gouvernance et des équipes initié en début d'année afin d'accélérer le changement de dimension de Claranova.



Diplômé de l'École polytechnique et titulaire d'un MBA de l'Université de Harvard, M. Becharat débute sa carrière en tant que banquier d'affaires chez Morgan Stanley à Londres. Il rejoint ensuite Bernard Arnault et réalise à ses côtés plus de cinq milliards d'euros d'investissements dans des entreprises du secteur technologique, du luxe et de la distribution. Il sera notamment à l'origine de la création de la filiale de distribution sélective du groupe LVMH, incluant Duty Free Shoppers, Le Bon Marché et Sephora. M. Becharat est également reconnu comme l'un des pionniers de l'Internet et du e-commerce en Europe, ayant dès la fin des années 1990, fondé et investi dans plus d'une dizaine de licornes dont Betfair (Flutter), Submarino (B2W Digital), Acticall (Sitel) ou encore Webhelp. Les entreprises dans lesquelles M. Becharat a été actif ou a investi représentent aujourd'hui plusieurs dizaines de milliards de dollars de valorisation. Il est actuellement PDG de Craft AI, une société technologique spécialisée dans le développement d'outils d'opérationnalisation de l'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique.

