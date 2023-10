Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Claranova: marge opérationnelle améliorée en 2022-23 information fournie par Cercle Finance • 12/10/2023 à 07:58









(CercleFinance.com) - Claranova publie pour son exercice 2022-23 un résultat net négatif à -11 millions d'euros, mais une marge opérationnelle améliorée d'un point à 6,4% pour un chiffre d'affaires record de 507 millions, en hausse de 7%, porté par l'ensemble des divisions.



'Ces bons niveaux de performance sont le fruit des efforts portés sur l'optimisation de nos coûts, l'amélioration de nos canaux d'acquisition client et l'excellente performance des ventes par abonnement pour notre division d'édition de logiciel', explique la société.



En termes de perspectives, Claranova vise une rentabilité opérationnelle de 10% sur l'exercice 2023-24, et estime qu'il devrait atteindre les 700 millions de revenus au cours des prochaines années, selon les différentes hypothèses.





Valeurs associées CLARANOVA Euronext Paris +7.67%