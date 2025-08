Claranova: le chiffre d'affaires déçoit, tout comme les prévisions information fournie par Cercle Finance • 01/08/2025 à 12:21









(Zonebourse.com) - Claranova décroche de quasiment 15% vendredi pour signer l'une des plus fortes baisses de la Bourse de Paris après avoir fait état d'un chiffre d'affaires inférieur aux attentes et présenté des objectifs à trois ans jugés décevants par les analystes.



Le concepteur de logiciels, désormais recentré sur sa suite bureautique Avanquest après les cessions de ses filiales PlanetArt (impression mobile) et myDevices (Internet des objets), a fait état hier soir d'un chiffre d'affaires en baisse de 9% à 27 millions d'euros au titre de son 4ème trimestre clos fin juin.



A titre de comparaison, le consensus visait 33 millions d'euros.



Au-delà de ce chiffre jugé 'peu flatteur' par les analystes d'AllInvest Securities, le groupe a prévenu prévient que sa marge opérationnelle devrait ressortir autour de 20% sur l'exercice 2024/2025, un niveau jugé décevant par la société de Bourse.



' Surtout, le management a dévoilé une feuille de route 2028 loin d'être emballante en première lecture', souligne AllInvest.



Dans son communiqué, Claranova déclare ambitionner pour l'exercice 2027-2028 de renouer avec une croissance organique soutenue (taux composé moyen annuel entre 8% et 11%, de doubler le poids du B2B dans son chiffre d'affaires qui représente actuellement 4,5%, d'améliorer durablement sa rentabilité avec un ROC normalisé de plus de 23% et d'afficher un levier net inférieur à l'unité.



'Au regard de la marge d'Ebitda réalisée par Avanquest en 2023/24 (22,6%) et de la dynamique de quatrième trimestre, ces objectifs n'apparaissent pas immédiatement enthousiasmants', commente AllInvest.







