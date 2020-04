Claranova : Lancement réussi de la nouvelle version du logiciel inPixio Photo Studio

Lancement réussi de la nouvelle version du logiciel inPixio Photo Studio de Claranova



Forte croissance des ventes et des commandes par abonnement, très forte demande sur ce premier mois de confinement (+ 68 %)





Paris, France - le 29 avril 2020. Lancé le 25 mars dernier, inPixio Studio Photo 10 confirme le virage vers un nouveau modèle économique basé sur une offre logicielle par abonnement. Entièrement repensé, inPixio 10 propose un accès simplifié à des fonctionnalités avancées, permettant au plus grand nombre de bénéficier d'un niveau de retouche et montage photos sans précédent.



Un succès commercial qui accélère la transition de Claranova vers un modèle d'édition de logiciels à forte récurrence de revenus :



? 90 000 abonnés actifs

? 90 % des ventes réalisées dès à présent en mode abonnement

? 800 000 USD de chiffre d'affaires depuis le lancement de inPixio Photo Studio 10 le 25 mars 2020

? + 68 % de croissance du revenu sur ce premier mois de confinement du 23 mars au 21 avril (croissance comparée à la même période de l'année fiscale 2019)



Claranova confirme sa volonté de construire une activité récurrente et prévisible dont la marge devrait progresser mécaniquement sur le long terme. Le Groupe enregistre des records de vente et de rétention, avec, notamment, un taux de réabonnement supérieur à 50 %.



...