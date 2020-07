Claranova : Lancement de FreePrints Gifts

PlanetArt, filiale de Claranova, annonce le lancement d'une nouvelle application mobile dédiée au cadeau personnalisé : FreePrints Gifts.



Cette nouvelle offre, qui fait suite à l'acquisition de Personal Creations, permet de continuer de se positionner sur le marché en forte croissance des cadeaux personnalisés estimé à 1 plus de 26 milliards de dollars au niveau mondial selon le cabinet d'étude Technavio.



FreePrints Gifts est disponible sur iOS et Android et offre un cadeau personnalisé gratuit tous les mois, juste les frais de port à payer, toujours sans engagement ou abonnement.