Claranova : interruption temporaire de l’augmentation de capital

(AOF) - Via un communiqué, Claranova informe ses actionnaires qu’elle suspend à titre conservatoire son augmentation de capital ouverte le 16 juin 2023 faisant suite à une ordonnance non-contradictoire rendue mardi par le Tribunal de Commerce de Nanterre, et dans l'attente d'une audience en référé devant se tenir ce vendredi 23 juin 2023. La société communiquera dès que possible sur la reprise du délai de priorité des actionnaires, de l’offre publique et du placement global.

Les acteurs européens du cloud portent plainte contre Microsoft

Ces groupes ont bénéficié d'un bond de leur activité de 167% sur les cinq dernières années. Néanmoins leur part dans le cloud européen est tombée de 27% à 13% sur la période. Celle d'Amazon, Microsoft et Google a, elle, bondi de 46% à 72%, selon le cabinet Synergy Research. Le leader européen, SAP, ne se situe qu'à la septième place avec seulement 2% du marché.

Les acteurs européens reprochent à Microsoft, numéro un mondial du cloud, de profiter de sa position d'éditeur de logiciels et de fournisseur de services cloud pour contraindre les clients de ses logiciels à passer à ses services s'ils veulent migrer vers le cloud. En dépit de récentes annonces de Microsoft pour calmer le jeu, les acteurs européens proposent de tester sa conformité aux dix principes d'une licence logicielle équitable établis par le Cigref, l'association française des principaux clients du numérique.