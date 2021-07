Claranova : inPixio entre dans l'ère de l'intelligence artificielle

Avanquest, la division d'édition de logiciels de Claranova, annonce le lancement de la version 11.5 de son logiciel inPixio Photo Studio® intégrant pour la première fois des fonctionnalités d'intelligence artificielle (IA) avancées pour automatiser et optimiser l'édition de photo.



Plébiscitée par plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde, cette nouvelle version du logiciel de retouche photo d'Avanquest marque une nouvelle étape majeure dans le développement d'inPixio. Elle reflète la capacité d'innovation d'Avanquest et sa volonté d'intégrer au sein de ses produits le meilleur de la technologie pour continuer à simplifier l'utilisation de son logiciel, laisser plus de place à la créativité de ses utilisateurs et garantir en quelques clics un rendu professionnel pour chaque photo retouchée.



Avec inPixio Photo Studio® 11.5, les amateurs de retouche photo peuvent désormais tirer parti d'une technologie de traitement d'image 100% automatisée, jusqu'à 15 fois plus rapide que les technologies précédemment disponibles. En un seul clic et en quelques secondes seulement, le logiciel détoure, supprime et remplace l'arrière-plan ou le ciel d'une image grâce aux technologies de machine learning développées par les équipes R&D d'Avanquest. Déjà alimenté par des dizaines de milliers de photos avant son lancement officiel, l'algorithme continue de progresser au fur et à mesure de l'utilisation du logiciel par ses utilisateurs.

