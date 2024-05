Claranova, GTT, Soitec : les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris

(AOF) - Airbus

Airbus et ZeroAvia ont signé trois protocoles d'accord avec les trois aéroports les plus fréquentés du Canada, l'aéroport international Montréal-Trudeau , l'aéroport international Pearson de Toronto et l'aéroport international de Vancouver, afin d'étudier la faisabilité d'une infrastructure hydrogène dans les aéroports du Canada. C'est la première fois qu'une étude de faisabilité de cette ampleur est réalisée au Canada, avec les trois aéroports, afin d'ouvrir la voie à l'utilisation de l'hydrogène dans l'aviation.

Aures Technologies

Le constructeur de terminaux et systèmes point de vente publiera ses résultats annuels.

Claranova

Claranova annonce être parvenue à un accord avec ses deux actionnaires minoritaires canadiens, Michael Dadoun et Daniel Assouline, en vertu duquel ces derniers retirent ce jour, sans contrepartie, les deux procédures distinctes en appel et sur le fond qui étaient en cours à l'encontre de la société.

GTT

GTT Strategic Ventures, le fonds d'investissement du groupe GTT dédié au soutien des champions de la climate tech, annonce avoir participé à une levée de fonds d'un montant total de 4 millions d'euros pour soutenir le développement de CryoCollect (société française d'ingénierie spécialisée dans les technologies de traitement des gaz). Cet investissement a été réalisé aux côtés d'Engie New Ventures, le fonds d'investissement d'Engie consacré aux startups innovantes qui accompagnent la transition énergétique.

Infotel

Le spécialiste de la transformation digitale des grands comptes en Europe présentera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Lisi

Le groupe Lisi et Watch Out sont partenaires depuis près de 20 ans dans le domaine de l'usinage de haute précision, puis dans le développement d'une solution disruptive d'IA pour l'usinage entièrement autonome qui est aujourd'hui opérationnelle. Lisi a décidé d'accompagner Watch Out dans le déploiement de cette solution d'usinage de précision autonome clé en main, désormais prête à s'intensifier. Ce groupe renforce son partenariat avec Watch Out en prenant une participation minoritaire dans sa holding par le biais d'une augmentation de capital.

Soitec

Le groupe technologique dévoilera ses résultats annuels.

Xilam Animation ,

Xilam Animation, société indépendante de production et de distribution de programmes d'animation, a mis en production Submarine Jim, sa toute nouvelle comédie d'aventure suite à la signature des premières préventes avec les diffuseurs européens France Télévisions et Super RTL (Allemagne). La série d'animation en 2D de 52 épisodes de 11 minutes, à destination des enfants de 6 à 9 ans, devrait être livrée au deuxième trimestre 2026. Submarine Jim est la dernière création de Fréderic Martin, réalisateur de comédies à succès telles que Furiki Wheels, ou de la série préscolaire Oggy Oggy.