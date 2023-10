Claranova flambe de 19% : l'objectif de marge dépasse les attentes

(AOF) - Plus forte hausse du marché SRD, Claranova bondit de 19,25% à 1,77 euro à la faveur d'une amélioration de sa rentabilité annuelle, tendance qui devrait se prolonger sur l'exercice en cours. Sur l'exercice 2022/2023, le résultat opérationnel courant normalisé a progressé de 27% à 33 millions d'euros, faisant ressortir une marge de 6,4% contre 5,5%, un an plus tôt.

" Ces bons niveaux de performance, malgré un contexte inflationniste qui demeure, sont le fruit des efforts portés sur l'optimisation de nos coûts, l'amélioration de nos canaux d'acquisition client et l'excellente performance des ventes par abonnement pour notre division d'édition de logiciel " a précisé Pierre Cesarini, PDG de Claranova.

La société a enregistré une perte nette, part du groupe, de 11 millions d'euros, comme sur l'exercice précédent. Claranova est pénalisé par un résultat financier de -28 millions d'euros notamment lié à l'effet de change défavorable et au coût de la dette financière.

Déjà publié, le chiffre d'affaires a atteint un niveau record et dépassé pour la première fois la barre des 500 millions d'euros pour atteindre les 507 millions d'euros, soit une progression de 7% par rapport à l'an passé.

La bonne orientation des activités du groupe conjuguée au travail d'optimisation des coûts mené par les équipes permettent à Claranova de viser une rentabilité opérationnelle courante de 10% sur l'exercice 2023-2024. Le marché anticipait 8,2%, précise Invest Securities.

Après avoir franchi le cap des 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, le groupe devrait atteindre les 700 millions de revenus au-cours des prochaines années.

Pour Invest Securities, il " reste désormais au management à redresser la structure bilantielle qui pénalise la stratégie et le cours de bourse ". A fin juin 2023, la dette nette ressort à 112 millions d'euros (+41 millions d'euros) (...) et les capitaux propres à -16 millions d'euros, en rappelant que l'augmentation de capital de 18,5 millions d'euros a été décalée de quelques jours et est passée sur le premier semestre 2023/24 ", précise l'analyste.

Belle dynamique

Selon le dernier classement Truffle 100, le chiffre d'affaires total du secteur en France a bondi de 15% l'an passé pour franchir la barre des 25 milliards d'euros. Le secteur a bénéficié d'un taux de croissance inédit et confirme sa reprise après la crise sanitaire. La croissance moyenne annuelle sur quinze ans est 12 fois plus élevée que celle du PIB ! Dassault Systèmes conserve la première place avec plus de 5,6 milliards d'euros de revenus l'an passé. Cegid, spécialiste des logiciels pour experts-comptables, et la fintech Murex se placent en seconde et troisième position avec respectivement 791 et 711 millions d'euros de chiffre d'affaires. La polarisation est une des caractéristiques du secteur : l'écart de chiffre d'affaires entre le 50e et le 100e éditeur s'est encore accru en 2022 pour atteindre près de 28 millions d'euros. Les performances ont été rehaussées car le taux de profitabilité (en pourcentage du chiffre d'affaires) est passé de 9,1 % à 10,4 %. Les perspectives sont bonnes car l'intelligence artificielle, perçue comme révolutionnaire, devrait tirer le marché en 2023, de même que la cybersécurité.