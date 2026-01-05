CLARANOVA : Evolution de la composition du Conseil d’Administration

Le Conseil d’administration de Claranova (Euronext Paris : FR0013426004 - CLA ou la « Société ») a pris acte de la démission de Mme Gabrielle Gauthey de son mandat d’administrateur, pour des raison personnelles, à compter du 31 décembre 2025.



Le Conseil d’Administration remercie chaleureusement Mme Gabrielle Gauthey pour sa contribution et son implication dans les travaux du Conseil et ceux du Comité d’Audit et du Comité RSE dont elle était membre.



Sur recommandation du Comité des Nominations et des Rémunérations, et compte tenu de la taille et de l’organisation actuelle de la Société, le Conseil d’Administration a décidé de ne pas procéder au remplacement de Mme Gabrielle Gauthey en qualité d’administrateur.



Au 1er janvier 2026, le Conseil d’Administration est ainsi composé de cinq administrateurs et deux censeurs. Il compte parmi ses membres 60 % d’administrateurs d’indépendants, 60 % d’administrateurs ayant des profils internationaux et 40 % de femmes.



En conséquence du départ de Mme Gabrielle Gauthey, le Conseil d’Administration a décidé de nommer M. Michael Dadoun en qualité de nouveau membre du Comité d’Audit et Mme Christine Hedouis en qualité de nouveau membre du Comité RSE de Claranova.