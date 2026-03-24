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Claranova et Reverso signent un partenariat stratégique et lancent une plateforme IA-native d’intelligence documentaire multilingue pour les entreprises
information fournie par Boursorama CP 24/03/2026 à 09:07

Paris, France - le 23 mars 2026 – 8h.

• Claranova (Euronext Growth : FR0013426004 - ALCLA) et Reverso, acteur international spécialisé dans les technologies linguistiques de traduction, annoncent la signature d'un partenariat stratégique pour développer une nouvelle génération de solutions d'intelligence documentaire multilingue destinées aux entreprises.

• Création d'une plateforme IA-native d'intelligence documentaire pour les entreprises, capable de comprendre, traduire et éditer automatiquement des documents complexes tout en préservant leur structure et leur mise en page, déployée sous forme d'abonnement en mode SaaS auprès d'une audience de plus de 1,5 million d'utilisateurs B2B.

• Une architecture technologique propriétaire intégrée créant un avantage compétitif durable et différenciant, fondé sur la maîtrise de la chaîne documentaire plutôt que sur l'accès interchangeable à des moteurs d'intelligence artificielle génériques, et permettant le développement d'une plateforme évolutive à grande échelle.

Une nouvelle génération d'intelligence documentaire

Les deux groupes ont développé une plateforme d'intelligence documentaire multilingue conçue nativement autour de l'intelligence artificielle et destinée aux environnements professionnels exigeants et réglementés.
Cette solution allie l'intelligence artificielle, les technologies avancées d'Avanquest en matière d'extraction, de compréhension et de traitement des PDF et les technologies multilingues de Reverso. Elle permet ainsi aux organisations de comprendre, traduire et éditer des documents complexes tout en conservant leur structure et leur mise en page. Elle combine compréhension intelligente du contenu, traduction contextuelle métier et restitution fidèle du document dans une vue « côte à côte ». Cette visualisation en parallèle permet à l'utilisateur de modifier et d'éditer de façon instantanée et assistée son document dans un environnement PDF sécurisé. Cette avancée technologique constitue un élément clé et un véritable facteur de différenciation.

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