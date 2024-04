CLARANOVA : Eric Gareau nommé Directeur Général de Claranova

Claranova, entreprise technologique mondiale de premier plan, annonce la nomination d'Eric Gareau au poste de Directeur Général, avec effet immédiat. M. Gareau succède à Pierre Cesarini, qui quitte la société.



M. Gareau est Directeur Général d'Avanquest, la division d'édition et de distribution de logiciels de Clara-nova, depuis 2021. Il a mené avec succès la transition d'Avanquest vers un modèle commercial de vente par abonnement, faisant de la société le principal contributeur au résultat opérationnel de Claranova, et a démontré de réelles qualités de leadership.



M. Gareau a rejoint Claranova en 2018 lors de l'acquisition de Lulu Software (PDF), dont il était le Direc-teur Général depuis sa création en 2009. Il apporte plus de 25 ans d'expérience dans des rôles de lea-dership dans les ventes et le marketing de logiciels et de biens de consommation. Citoyen canadien, M. Gareau, 51 ans, est diplômé de l'Université de Québec à Montréal. M. Gareau restera également Direc-teur Général d'Avanquest et s'installera avec sa famille à Paris dans le courant de l'année.