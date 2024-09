Claranova : des dirigeants augmentent leur participation dans le capital

(AOF) - Claranova (+7,96% à 1,60 euro) figure parmi les principales hausses du marché SRD après avoir communiqué sur les acquisitions d’actions de plusieurs membres de son équipe dirigeante. Eric Gareau, directeur général de Claranova et d’Avanquest, a ainsi acquis 50000 titres le 26 septembre, portant sa participation totale à 153689 actions. Xavier Rojo, directeur administratif et financier de Claranova, a acheté 25993 titres le 20 septembre, portant sa participation totale à 50000 actions. Mathieu Laforge, vice-président exécutif, opérations d'Avanquest, a acquis 19600 actions le 2 août.

" Ces acquisitions témoignent de la confiance renouvelée des dirigeants de Claranova dans l'avenir du groupe, sa solidité et ses perspectives de croissance. Elles démontrent également leur investissement personnel et professionnel afin de contribuer à la création de valeur pour tous les actionnaires de Claranova ", souligne le groupe technologique diversifié.

Belle dynamique

Selon le dernier classement Truffle 100, le chiffre d'affaires total du secteur en France a bondi de 15% l'an passé pour franchir la barre des 25 milliards d'euros. Le secteur a bénéficié d'un taux de croissance inédit et confirme sa reprise après la crise sanitaire. La croissance moyenne annuelle sur quinze ans est 12 fois plus élevée que celle du PIB ! Dassault Systèmes conserve la première place avec plus de 5,6 milliards d'euros de revenus l'an passé. Cegid, spécialiste des logiciels pour experts-comptables, et la fintech Murex se placent en seconde et troisième position avec respectivement 791 et 711 millions d'euros de chiffre d'affaires. La polarisation est une des caractéristiques du secteur : l'écart de chiffre d'affaires entre le 50e et le 100e éditeur s'est encore accru en 2022 pour atteindre près de 28 millions d'euros. Les performances ont été rehaussées car le taux de profitabilité (en pourcentage du chiffre d'affaires) est passé de 9,1 % à 10,4 %. Les perspectives sont bonnes car l'intelligence artificielle, perçue comme révolutionnaire, devrait tirer le marché en 2023, de même que la cybersécurité.