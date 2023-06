Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Claranova: délibéré de jugement attendu ce vendredi information fournie par Cercle Finance • 27/06/2023 à 07:25









(CercleFinance.com) - Claranova annonce qu'à la suite de la suspension en date du 20 juin de son augmentation de capital ouverte le 16 juin, une audience en référé s'est tenue contradictoirement vendredi dernier devant le Tribunal de Commerce de Nanterre.



Un délibéré de jugement sera rendu le vendredi 30 juin et la société de plateformes technologiques, maison-mère de PlanetArt, Avanquest et myDevices, informera à cette date ses actionnaires des suites données à cette suspension.



Pour rappel, l'augmentation de capital suspendue, à un prix de 1,75 euro par action nouvelle, visait un montant initial de 20 millions d'euros, pouvant être porté à 23 millions en cas d'exercice intégral de la clause d'extension.





