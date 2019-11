Claranova : Convocation Assemblée Générale Mixte : Mise à disposition des documents préparatoires

Convocation Assemblée Générale Mixte des Actionnaires de Claranova SE le 9 décembre 2019Modalités de mise à disposition des documents préparatoiresParis, France - le 18 novembre 2019. Le groupe Claranova informe ses actionnaires qu'ils sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire le lundi 9 décembre 2019 à 15 heures au Centre de conférences Édouard VII, 23 rue Édouard VII, 75009 Paris.L'avis préalable de réunion comportant l'ordre du jour et le texte des résolutions présentées à l'Assemblée Générale a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) du 4 novembre 2019. Les modalités de participation et de vote à cette Assemblée figurent dans cet avis. L'avis de convocation paraitra dans les prochains jours au BALO et dans un journal d'annonces légales.L'avis de réunion, le texte des résolutions mis à jour, ainsi que tous les documents et informations prévus à l'article R.225-73-1 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site Internet de la société https://claranova.comrubrique Investisseurs\Assemblées Générales. Les autres documents et renseignements relatifs à cette Assemblée sont également tenus à la disposition des actionnaires dans les conditions légales et réglementaires.