Claranova : Confiance réaffirmée du management - Replay des résultats annuels 2021-2022 disponible

Résultats annuels 2021-2022

- Confiance réaffirmée du management

- Replay des résultats annuels 2021-2022 disponible



Après une journée où le cours de Claranova aura été fortement impacté à près de -9% suite à l’annonce des résultats 2021-2022, le Groupe voulait réaffirmer ses objectifs de 700 M€ de chiffre d’affaires et de plus de 10% de profitabilité opérationnelle désormais alignés sur le même horizon de 2023-24 et confirme ainsi sa confiance dans ses perspectives de développement autour de ses trois activités à très fort potentiel.



Après 6 années consécutives de croissance avec un chiffre d’affaires quasiment multiplié par 5 et un ROC normalisé qui sera passé de -16 M€ à +33 M€, Claranova a vu pour la première fois un léger fléchissement de sa profitabilité à 26 M€ avec cependant, un chiffre d’affaires à son plus haut historique (474M€) et surtout en conservant des fondamentaux extrêmement solides malgré le contexte tout à fait inédit de cette dernière année exceptionnelle marquée à la fois par le Covid, la guerre en Ukraine et les changements marketing d’Apple ayant engendrés une grande fébrilité des marchés.



...