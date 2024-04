Claranova : Compte rendu de l’Assemblée Générale Mixte du 5 avril 2024

L'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire des actionnaires de Claranova s'est tenue sur première convocation vendredi 5 avril 2024 à 15 heures dans l’Auditorium DESKEO, Grande Arche de la Défense, 1, Parvis de la Défense, 92800 Puteaux, sous la présidence de Marc Goldberg, Président du Conseil d’Administration.



Le nombre d’actions détenues par les 950 actionnaires présents ou représentés à cette Assemblée Générale Mixte était de 22 519 424 actions, soit un taux de participation de 39,69 % des actions et droits de vote existants.



Lors de cette Assemblée Générale Mixte, les résolutions n°2, 3, 4, 7, 10, 18, 19, 20 et 21 ont été approuvées par les actionnaires. Les résolutions 1, 5, 6, 8, 9, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17 ainsi que la résolution C, ont été rejetées.