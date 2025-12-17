CLARANOVA : Compte-rendu de l’Assemblée Générale Mixte du 10 décembre 2025

L'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire des actionnaires de Claranova s'est tenue ce mercredi 10 décembre 2025 à 15 heures, au Business Center Tour Egée, 9 - 11 Allée de l’Arche, 92400 Courbevoie, sous la présidence de Monsieur Craig Forman, Administrateur référent et Vice-Président du Conseil d’Administration de Claranova.







Lors de cette Assemblée Générale, les actionnaires se sont de nouveau fortement mobilisés avec 821 actionnaires présents, représentés, ou ayant voté par correspondance, qui totalisaient 25 989 266 actions, soit un quorum de 45,52 %.







Toutes les résolutions ont été approuvées par l’Assemblée Générale à l’exception de la résolution n°22, rejetée conformément à la recommandation du Conseil d’Administration.







Claranova rappelle que les délégations financières qui ont été approuvées (et notamment celles visées aux 15ème, 16ème, 17ème, 18ème et 19ème résolutions) sont strictement encadrées et destinées à être utilisées avec discernement, conformément à l’intérêt des actionnaires. Le Conseil d’Administration se trouve ainsi doté des outils correspondant en outre, à une pratique courante des sociétés cotées afin d’ajuster sa structure financière au besoin et ce, dans le respect de l’intérêt social de Claranova. L'existence de ces délégations ne préjuge pas de leur usage mais matérialise une capacité d’action pour le bénéfice de la société et de tous ses actionnaires.